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باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع ليلى علوي في "الماء والخضرة والوجه الحسن"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استعاد الفنان باسم سمرة، ذكريات فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"؛ وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر باسم سمرة، صورة من كواليس الفيلم، برفقة الفنانة ليلي علوي والمخرج يسري نصر الله، وكتب تعليقًا على الصورة قائلا: الماء والخضرة والوجه الحسن #2016
#يسري_نصر_الله #ليلي_علوي #باسم_سمرة".


يذكر أن فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وصلاح عبد الله وصابرين وأحمد داود وعلاء زينهم وإنعام سالوسة، ومن سيناريو وحوار أحمد عبدالله ويسرى نصر الله.

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