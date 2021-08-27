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11 مرحلة مر بها لقاح "فاكسيرا سينوفاك" قبل تسلم أول جرعة (فيديوجراف)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

مراحل الاتفاق والتصنيع
وترصد "الفجر" 11 مرحلة مر بهم اللقاح قبل استلام الجرعة الأولى وفقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة:
1- تم الإتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، في شهر مايو عام ٢٠٢١.

2- تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة (فاكسيرا) بواسطة الخبراء الصينين بشركة سينوفاك الصينية.

3- سحب العينات من خلال هيئة الدواء المصرية وتحليلها بالمعامل الخاصة للهيئة.

4- خضوع العينات إلى تقييم نتائج دراسات الثبات للقاح.

5- اختبار الجرعات من خلال معامل الرقابة والجودة بشركة فاكسيرا.

6- اجتاز اللقاح اختبارات التقييم اللازمة طبقًا للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة من منظمة الصحة العالمية.

7- بعد ذلك تم البدء في تصنيع جرعات اللقاح في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالي مليون جرعة.

8- حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 23 أغسطس 2021.

9- تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة بعد اتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.

10- توزيع المليون جرعة الأولى على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزًا، من ضمنهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين.

11- جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل ل١٥ مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

تفاصيل جائحة فيروس كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 287159 من ضمنهم 237056 حالة تم شفاؤها، و16701 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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لقاح فاكسيرا بوابة الفجر اللقاح المصري الفجر

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