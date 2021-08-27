تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:محمود عاشور حكما للسباحة محمود أبو الرجال مساعدا أول و أحمد توفيق مساعدا ثانيا وأبو بكر عبد الحي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.





يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية بعد فوزه على الإنتاج الحربي.