Advertisements

تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:محمود عاشور حكما للسباحة محمود أبو الرجال مساعدا أول و أحمد توفيق مساعدا ثانيا وأبو بكر عبد الحي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.


يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية بعد فوزه على الإنتاج الحربي.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الغندور للجماهير: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير"

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الجديدة للأهلي: حققت حلم عمري

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ ساعتين

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

10:26 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements