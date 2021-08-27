أول رد فعل من إنتر ميلان على قرعة دوري أبطال أوروبا

أبدى خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، ارتياحه بعد وقوع فريقه في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب أندية ريال مدريد الإسباني وشاختار دونتيسك الأوكراني وشيريف تيراسبول المولدوفي.

وقال زانيتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "نحن نعرف دي زيربي مدرب شاختار جيدا، لأنه قام بعمل كبير مع فريق ساسولو".

وأضاف: "هو يعرفنا جيدا و نعلم أن الفرق التي يتولى تدريبها تلعب كرة قدم جيد، ستكون مباراة صعبة".

وبالحديث عن مواجهة شيريف المولدوفي، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه ، قال زانيتي: " هذا لا يعني أبدا أننا لن نستعد لتلك المواجهة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "سنكون مستعدين دائما لأقل التفاصيل، كل مباراة في دوري الأبطال تكون صعبة".