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"التنسيق الحضاري": نعترض على هدم قصر أندراوس باشا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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اعترضت الدكتور سهير حواس، عضو مجلس إدارة جهاز التنسيق الحضاري، من قرار المجلس الأعلى للآثار لهدم قصر توفيق باشا أندراوس التاريخي في محافظة الأقصر نتيجة تصدعه وأنه أصبح آيلًا للسقوط.

وقالت "سهير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه كان هناك رغبة سابقة لإزالة هذا القصر منذ عام 2009 والقصر المجاور له.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة خبراء في مجال التراث والمباني التاريخية أجمعت على ضرورة الإبقاء على القصرين وتم رفض فكرة الهدم للقيمة التاريخية الخاصة بهما.

وأشارت إلى أنه خلال هذه الفترة تم تشكيل لجنة أخرى وكان لها نفس الرأي وأوصت بالحافظ على المبنيين والقيام برميم كل منهما، مستطردًة: "ما أذيع بشأن اكتشاف بقايا معبد روماني أسفله ليس مبرر لهدم المبنى وعادة المباني التاريخية تكون أكثر عرضة للتراجع في حالته الإنشائية والمعمارية".

وتابعت: "هذا القصر المتبقي كان يستحق أن نحافظ عليه ونبقي عليه لأنه شاهد على تاريخ طويل وفيه مستويات للتعامل مع مثل هذه المباني التاريخية".

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