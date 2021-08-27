"إثارة وجريمة".. طرح البرومو التشويقي لـ"60 دقيقة" للنجمة ياسمين رئيس



عرض أولى حلقات مسلسل ياسمين رئيس "60 دقيقة" فى بداية سبتمبر المقبل على منصة Shahid.Vip الالكترونيه.



وتجسد ياسمين رئيس شخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.



بينما يشاركها البطولة في المسلسل الفنان محمود نصر ويؤدي دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.



مسلسل "60 دقيقة" مكون من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد وهو من بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، وآخرون، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.