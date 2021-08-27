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سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب “ مفيش فلوس من غير مجهود، مفيش حاجه سهلة كل المهن صعبة.. حتى اللي تبان سهلة”.

وكانت قد نفت سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

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