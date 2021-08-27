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بعد إثارة محمد رمضان للجدل بشأن منحه الدكتوراة الفخرية.. تعرف على أبرز النجوم الذين حصلوا عليها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان.

نرصد لكم الفنانين الذين حصلوا على الدكتوراه الفخرية:

-يحيى الفخراني
حصل الفنان يحيي الفخراني، على الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في مجال الفن وكانت المرة الأولى من جامعة ويلز الدولية والثانية من جامعة CBU.


-فاتن حمامة
بينما كانت الفنانة فاتن حمامة، من أوائل الفنانين الذين كرموا بها وحصلت عليها مرتين الأولى عام 2009 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والثانية عام 2013 من الجامعة الأمريكية بلبنان.

-شادية
كما حصلت عليها الفنانة شادية، في إطار احتفالية "مصر تحتفل بعروبتها" وذهب مجلس الأكاديمية إلى منزلها لتسليمها الشهادة.

-محمد صبحي
وحصل النجم محمد صبحي هو الآخر عليها من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية تكريمًا لمشوارة الفني الذي أثر إيجابيًا على المجتمع.

-محمد منير
وحصل أيضاً المطرب محمد منير، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز تكريمًا لتاريخة المُشرف ومشواره الفني.

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