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بعد إثارة محمد رمضان للجدل بشأن منحه الدكتوراة الفخرية.. تعرف على أبرز النجوم الذين حصلوا عليها
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:54 ص
ولاء عبد الناصر
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أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان.
نرصد لكم الفنانين الذين حصلوا على الدكتوراه الفخرية:
-يحيى الفخراني
حصل الفنان يحيي الفخراني، على الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في مجال الفن وكانت المرة الأولى من جامعة ويلز الدولية والثانية من جامعة CBU.
-فاتن حمامة
بينما كانت الفنانة فاتن حمامة، من أوائل الفنانين الذين كرموا بها وحصلت عليها مرتين الأولى عام 2009 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والثانية عام 2013 من الجامعة الأمريكية بلبنان.
-شادية
كما حصلت عليها الفنانة شادية، في إطار احتفالية "مصر تحتفل بعروبتها" وذهب مجلس الأكاديمية إلى منزلها لتسليمها الشهادة.
-محمد صبحي
وحصل النجم محمد صبحي هو الآخر عليها من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية تكريمًا لمشوارة الفني الذي أثر إيجابيًا على المجتمع.
-محمد منير
وحصل أيضاً المطرب محمد منير، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز تكريمًا لتاريخة المُشرف ومشواره الفني.
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