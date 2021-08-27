بعد إثارة محمد رمضان للجدل بشأن منحه الدكتوراة الفخرية.. تعرف على أبرز النجوم الذين حصلوا عليها



أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان.



نرصد لكم الفنانين الذين حصلوا على الدكتوراه الفخرية:



-يحيى الفخراني

حصل الفنان يحيي الفخراني، على الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في مجال الفن وكانت المرة الأولى من جامعة ويلز الدولية والثانية من جامعة CBU.





-فاتن حمامة

بينما كانت الفنانة فاتن حمامة، من أوائل الفنانين الذين كرموا بها وحصلت عليها مرتين الأولى عام 2009 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والثانية عام 2013 من الجامعة الأمريكية بلبنان.



-شادية

كما حصلت عليها الفنانة شادية، في إطار احتفالية "مصر تحتفل بعروبتها" وذهب مجلس الأكاديمية إلى منزلها لتسليمها الشهادة.



-محمد صبحي

وحصل النجم محمد صبحي هو الآخر عليها من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية تكريمًا لمشوارة الفني الذي أثر إيجابيًا على المجتمع.



-محمد منير

وحصل أيضاً المطرب محمد منير، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز تكريمًا لتاريخة المُشرف ومشواره الفني.



