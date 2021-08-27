مفاجأة في قائمة منتخب إنجلترا للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر





تلقى باتريك بامفورد مهاجم فريق ليدز يونايتد أول استدعاء له مع منتخب إنجلترا اليوم الخميس، حيث أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، قائمته الأولى للفريق من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





وفي ظهوره الأول بعد خسارة نهائي أمم أوروبا أمام إيطاليا بركلات الترجيح، يستعد منتخب إنجلترا لخوض ثلاثة لقاءات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر أمام منتخبات المجر وأندورا وبولندا.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بامفورد يعتبر العنصر الجديد الذي انضم لقائمة منتخب إنجلترا(الأسود الثلاثة)، بعدما لفت الأنظار إليه منذ صعود ليدز للدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.





وبينما تم استبعاد ماسون جرينوود، فإن ترينت أليكسندر أرنولد عاد لقائمة منتخب (الأسود الثلاثة)، بعدما تسببت الإصابة في غيابه عن الفريق في (يورو 2020).





وخلت القائمة الحالية أيضا من بن وايت وبن تشيلويل، اللذين تواجدا في البطولة القارية، في حين عاد جيسي لينجارد لصفوف الفريق، عقب استبعاده من قائمة اليورو المؤقتة، وكذلك نيك بوب، الذي غاب عن المسابقة بداعي الإصابة.





ويفتقد منتخب إنجلترا خدمات الثنائي ماركوس راشفورد وفيل فودين، بسبب معاناتهما من الإصابة.



