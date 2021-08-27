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الكينج محمد منير يتألق في حفل المسرح الروماني بالساحل (صور)
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:23 ص
كريم هاشم
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احياء النجم الكبير محمد منير، حفلا على المسرح الروماني بمارينا، شاركته فيها الفنانة روبي، وغنى "الكينج" على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه، كما قدم منير، عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.
و شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، في الحفل، شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور. الذى ملا المسرح عن اخرة وقدم الفنان أحمد عصام، فقرات مبهرة للفاير شو، وقام بتنفيذ مهندس الصوت عماد نبيل والاضاء طارق صبرى والمسرح تامر فوزي، تحت إشراف محمود بخيت رئيس مجلس الادارة.
وحققت أغنية "الباقى من الصحاب" أخر أغاني الكينج، نجاحًا كبيرًا وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"اليوم السابع" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.
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