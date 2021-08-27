الكينج محمد منير يتألق في حفل المسرح الروماني بالساحل (صور)

احياء النجم الكبير محمد منير، حفلا على المسرح الروماني بمارينا، شاركته فيها الفنانة روبي، وغنى "الكينج" على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه، كما قدم منير، عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.









و شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، في الحفل، شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور. الذى ملا المسرح عن اخرة وقدم الفنان أحمد عصام، فقرات مبهرة للفاير شو، وقام بتنفيذ مهندس الصوت عماد نبيل والاضاء طارق صبرى والمسرح تامر فوزي، تحت إشراف محمود بخيت رئيس مجلس الادارة.







