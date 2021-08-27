توضيح عاجل من البرلمان بشأن قانون انتظار المركبات

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البعض اجتهد بالخطأ في تطبيق قانون انتظار المركبات فيما يخص تأجير ساحات الانتظار أسفل المنازل.



وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا توجد أي مواد في قانون انتظار المركبات تخص فرض رسوم على ركن السيارات في المدن الجديدة.



وأكد أنه يجب تطبيق قانون انتظار المركبات على فترات وتوقيتات متباعدة، مؤكدًا أنه يجب تدريب العاملين على تنفيذ قانون انتظار المركبات قبل تطبيقه.

