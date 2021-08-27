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احذروا سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.
احذروا سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
احذروا سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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