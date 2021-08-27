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أشرف نصار: جلسة خاصه مع خالد جلال لحسم الصفقات الجديده

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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تحدث أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن الصفقات الصيفية، المنتظر انضمامها إلي صفوف البنك الأهلي، خلال الموسم الكروي المقبل.


وقال أشرف نصار في تصريحات إعلامية عبر قناه اون تايم سبورت:" رفض الحديث أو الدخول في صفقات خلال الوقت الحالي، من أجل عدم تشتيت لاعبو الفريق في المرحلة الحاسمة".

وتابع:" يوم السبت المقبل، سوف يتم عقد جلسة خاصه مع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، من أجل بحث التدعيمات الجديدة".

وتأكد بشكل رسمي بقاء نادي البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل، بعد التعادل الأخير أمام نادي غزل المحلة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، مع نظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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