الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع ثلاثي بيراميدز

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة التعاقد مع ثلاثي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال "السيد" عبر قناة الزمالك : لم اتواصل مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ولا اتصلت بيه، نفس القصة مع رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا، كل ما يُنشر اجتهادات صحفية وأخبار سوشيال ميديا.





وأضاف : أنا أتمنى تواجد الثلاثة في الزمالك، وهما عندهم رغبة في الانضمام ، لكن هل الزمالك عنده إمكانيات للتعاقد معاهم.



