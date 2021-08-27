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الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع ثلاثي بيراميدز
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:31 ص
محمد زكي
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كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة التعاقد مع ثلاثي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال "السيد" عبر قناة الزمالك : لم اتواصل مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ولا اتصلت بيه، نفس القصة مع رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا، كل ما يُنشر اجتهادات صحفية وأخبار سوشيال ميديا.
وأضاف : أنا أتمنى تواجد الثلاثة في الزمالك، وهما عندهم رغبة في الانضمام ، لكن هل الزمالك عنده إمكانيات للتعاقد معاهم.
وأتم حسين السيد حديثه : يوم السبت المقبل سوف نعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ونعرض عليه أربع لاعبين وتتنافس في التفاوض معه.
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