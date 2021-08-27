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مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أجريت أمس الخميس قرعة الدور الأول "دور المجموعات"، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021: 2022، في مدينة أسطنبول التركية.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووقع نادي مانشستر سيتي في المجموعة الأولى والتي تضم كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

وتقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية:

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

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