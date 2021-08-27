تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمطلع محور الزمر.. اعرفها

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في مطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر بتقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع شارع السودان، ما يستلزم غلق كلي لشارع السودان الاتجاه القادم من منطقة أرض اللواء باتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديدًا أسفل كوبرى ناهيا، لمدة 3 أيام، بدءًا من صباح يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري– حتى صباح يوم الأحد الموافق 29 من نفس الشهر، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا، دون تعطيل حركة المرور، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية التالية:





القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجهًا لمناطق الدقي وشارع التحرير يسير يسارًا قبل موقع الغلق الكلي اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يمينًا بشارع جامعة الدول العربية ثم يسارًا للعودة مرة أخرى واستكمال السير.





القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهًا لمنطقة أرض اللواء ويرغب في استكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يسير يمينًا بشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولًا لشارع السودان ثم استكمال السير يمينًا بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.



