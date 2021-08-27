على هامش زيارته بيروت.. وديع الشيخ يلتقي محمد رمضان في فيديو عفوي



كُرم الفنان محمد رمضان منذ أيام في بيروت كسفير للشباب العربي، في مهرجان "الأفضل الدولي" الذي أقيم في كازينو لبنان.



وقبل تكريمه، شارك جمهوره بمقطع فيديو وهو داخل الطائرة لحظة وصوله إلى لبنان، واصفاً إياه ببلده الثاني، كما أعرب عن محبته للبلد بأغنية السيدة فيروز "بحبك يا لبنان".



وكان من بين المشاهير المتواجدين بالمهرجان، هو الفنان اللبناني وديع الشيخ، والذي اجتمع برمضان وغنى معه مقطع من أغنيته، كما نشر مقطع فيديو برفقة رمضان، أرفقه بتعليق: "‏المفاجأة الكبرى، الغالي محمد رمضان، الرقم الصعب ونمبر ون".



وظهر إلى جانبه الفنان المصري وهو يغني ويرفع شعار النمبر وان بإصبعه من داخل السيارة، وأعرب عن سعادته بلقاءه.

