Advertisements

مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements




أجريت أمس الخميس قرعة الدور الأول "دور المجموعات"، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021: 2022، في مدينة أسطنبول التركية.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووقع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الثانية والتي تضم كل من ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وتقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية:

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

أخبار تهمك

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إثارة محمد رمضان للجدل بشأن منحه الدكتوراة الفخرية.. تعرف على أبرز النجوم الذين حصلوا عليها

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

10:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements