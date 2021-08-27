أحمد مجاهد بشكل حقيقة تسليم الزمالك درع الدوري خلال مواجهة البنك الأهلي













كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تسلم نادي الزمالك درع بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال مواجهة البنك الأهلي.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات إعلامية مع الاعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" تم ارسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك بشأن تسليم درع الدوري خلال مواجهة البنك الأهلي"









وتابع أحمد مجاهد:" سوف يتم تسليم نادي الزمالك درع الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الجمعة عقب انتهاء مواجهة البنك الأهلي، في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك".







