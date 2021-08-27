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نجم "ذا فويس" يدخل القفص الذهبي والعروس فنانة لبنانية.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت الممثلة اللبنانية روان طحطوح عبر حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، دخولها القفص الذهبي فجأة من مواطنها المغني مارك رعيدي.

ونشرت فيديو يرصد حفل الزفاف الضخم معلقةً بقولها: "أنت وأنا... الارتباط الذي يدوم إلى الأبد".

واشتهرت طحطوح بشخصية "فلك" التي جسّدتها في مسلسل "بلحظة" عام 2017، من كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.

من جهته، اشتهر رعيدي حين غيّر الفنان قواعد اللعبة في برنامج The Voice بموسمه الخامس بعدما ضمّه النجم المصري محمد حماقي إلى فريقه على الرغم من اكتمال عدد المشاركين فيه.

يذكر أنّ رعيدي، إضافة إلى صوته الأوبرالي، سبق وشارك في مسلسلي "حبيبي اللدود" و"الحرملك".

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