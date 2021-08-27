أمل عرفة تعتذر عن الجزء الثالث من "حارة القبة"





كشفت النجمة أمل عرفة اعتذارها عن عدم المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، مؤكدةً أنها رفضته إلى جانب أعمال سابقة بسبب " تدني مستوى العقلية الانتاجية الى حدٍ لم يعد يحتمل".



وأضافت في منشور عبر حسابها في احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أجدني من الآن فصاعداً ميّالة للعمل فقط مع من يقدر الفن والفنانين!! حتى لو في المريخ، ولن أقبل أن أعمل مع أي منتج (سوري) لا يقدم لي العرض اللائق بسمعتي وموهبتي واحترافي".



وتابعت: "من دون الخوض بالأسباب أعلن أنني لن أكون متاحة للعمل في ظروف إنتاجية لا تنصف تاريخاً صنعناه بجدية وجد!! وبعقليات غاب عنها الاحترام والتقدير!! وغابت معها الشفافية والمعايير!!".



وأردفت بقولها: "ينبغي على المنتجين وأنصاف المنتجين أن يتوقفوا عن سرقتنا باسم الظروف والحرب والأوضاع القاسية، ثم يهرعون بعد نجاح أعمالهم (بسببنا) لاستلام حوالات بيع مسلسلاتهم بالعملات الصعبة!! نرفض أن تتعاظم سطوتكم في ظلم المبتدئين الذين يحتاجون إلى فرص عمل، لكنكم تفعلون!!".



وأوضحت عرفة أنّ الفنانة قمر خلق التي حلّت مكانها تواصلت معها من أجل نيل رضاها الأدبي: "شخصية إخلاص ذهبت لممثلةٍ أخرى كنت أحبها وصرت أحبها وأحترمها أكثر بعد رسالتها الصوتية لتأخذ الإذن الأدبي كي تلعبها وهذه أخلاق قل وجودها في وسطنا وهنا أتوجه بالشكر لقمر خلف.