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إحالة مشاعل القحطاني للنيابة العامة... والسبب اتهامها لشرطي بالتحرش

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الرائد خالد الكريديس الناطق باسم شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، إحالة مواطنة في العقد الثالث من العمر إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك إثر محاولتها منع رجل الأمن من مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وجاء إعلان الداخلية السعودية في أحد التطبيقات إثر تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد المدوّنة مشاعل القحطاني خلال اتهامها رجل أمن بالتحرش بها، أثناء ملاحقته لها بسبب عدم وضعها كمّامة طبية في أحد الأماكن العامة.

واتّهمت القحطاني رجل الأمن في فيديو آخر بتعاطي المخدرات، متحديةً إياه بمخالفتها.

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