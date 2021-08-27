تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان في آخر جولات الدوري المصري





يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة تحصيل حاصل أمام أسوان مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام الأهلي أسوان بالدوري المصري









ومن المقرر أن تُقام مباراة النادي الأهلي ضد أسوان ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الدوري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.





و تنقل مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





و من المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراة أسوان مساء اليوم الجمعة كالآتي:-





في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.





الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.





الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج.





وسط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر.





الهجوم: محمد شريف.



