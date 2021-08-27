سولاف فواخرجي تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة





نشرت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بكامل أناقتها وهي جالسة وتحمل باقة من الورود بتنورة قصيرة.



واستعانت ببيت شعر قالت فيه: " احتلّ الليلُ شَعْري من جديد … علَّ ليلَ قلبي يصبحُ فجراً … و علَّ سوادَ عيني يُمسي قمراً … والروح تنبتُ زهراً … وعلَّ ماكان يعود ". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وقد كثرت التساؤلات عن سبب إستخدامها لهذا البيت من الشعر، كما حظيت الصورة بآلاف الإعجابات بعد وقت قليل من عرضها.



ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تحتفل مع أخيها وزوجته وبناته بقالب حلوة، ونشرت صورة أخرى لإبنها ، وأرفقت المنشور بتعليق مؤثر: " بعد التهاني والدعوات بعيد ميلادك يالحمزة، حابه أقلك شكراً.. شكرا لأنك ابني.. ولأنكم أنت وعلي أولادي، وأقصى شي بطلبه من الله أني أكون جديرة فيكم، احتفلنا فيك خالك وعيلته الله يحميهم وأنا عن بعد وبنحبك".



وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصورة وتركوا تعليقات معهنئة لحمزة بعيده، كما علّق حمزة معبّراً عن سعادته وفخره بأمه: " الله يخليلي إياكم، شكراً لأن أنتي أمي وأنا دائماً فخور فيكي وبحبك.