إبنة إلهام الفضالة تخطف الأنظار في أحدث ظهور





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنة الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ من طليقها الإعلامي ​خليل التميمي​ إثر ظهورها بصورة حديثة مع والدها.



وخطفت الانظار ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بجمالها.



يُذكر أن إلهام تزوّجت للمرة الأولى في سن السادسة عشرة ورزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت حيث ارتبطت بالخليل وأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل أن تعلن طلاقها منه أخيراً بالتزامن مع زواجها للمرّة من الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​.



وكانت نفت إلهام الفضالة الشائعات التي طالتها مؤخراً حول حملها من زوجها الممثل شهاب جوهر، من خلال نشر صورة "تحليل حمل" والذي جاء سلبياً، لتؤكد من خلاله أنَّها ليست "حامل"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وجاء هذا الخبر بعد أن أقدمت إحدى المقربات على ترويج شائعة حمل الفضالة، من دون التأكد من ذلك.