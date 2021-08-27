Advertisements

إبنة إلهام الفضالة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنة الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ من طليقها الإعلامي ​خليل التميمي​ إثر ظهورها بصورة حديثة مع والدها.

وخطفت الانظار ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بجمالها.

يُذكر أن إلهام تزوّجت للمرة الأولى في سن السادسة عشرة ورزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت حيث ارتبطت بالخليل وأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل أن تعلن طلاقها منه أخيراً بالتزامن مع زواجها للمرّة من الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​.

وكانت نفت إلهام الفضالة الشائعات التي طالتها مؤخراً حول حملها من زوجها الممثل شهاب جوهر، من خلال نشر صورة "تحليل حمل" والذي جاء سلبياً، لتؤكد من خلاله أنَّها ليست "حامل"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وجاء هذا الخبر بعد أن أقدمت إحدى المقربات على ترويج شائعة حمل الفضالة، من دون التأكد من ذلك.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements