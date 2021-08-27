صحة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات الزمالك مع جونيور أجاي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال "السيد" عبر قناة الزمالك : يوم السبت المقبل هناك جلسة مع كارتيرون المدير الفني وهنعرض عليه ٤ أسماء، لو طلب التعاقد مع الأربعة هنتعاقد معاهم، مفيش لاعب هيجي الا لما كارتيرون يوافق.





وأضاف : اللاعب الأجنبي مبلغه كبير جداً، وفي نفس الوقت مش هجيب لاعب أي كلام ويقعد ويتحسب عليك أجنبي.



