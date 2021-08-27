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تعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط ويتفوق عليه ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف. يسعى البلوز في الموسم الحالي للمنافسة على لقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي .
في حين يحتل ليفربول المركز الثاني في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، حيث فاز في أول مبارتين ويتساوى معه وولفرهامبتون ولكنه متفوق عليه بفارق الأهداف. ويقود الألماني يورجن كلوب المدير الفني للحمر أحلام الجماهير واستعادة أمجاد التتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي يوم السبت 28 أغسطس 2021 على استاد الانفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة  beIN Sports connect ببث المباراة.

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