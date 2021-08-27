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خالد قاسم: برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:17 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد يحظى على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعتباره جزءًا من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن برنامج تنمية الصعيد تبنى نهجا فريدًا في تحقيق التنمية بالمحافظتين بشراكة دولية مع البنك الدولي بتمويل قيمته مليار دولار يعتمد على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة، لافتًا إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية على رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.

الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية تنمية الصعيد السيسي التنمية المحلية

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