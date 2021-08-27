خالد قاسم: برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد يحظى على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعتباره جزءًا من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد.





وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن برنامج تنمية الصعيد تبنى نهجا فريدًا في تحقيق التنمية بالمحافظتين بشراكة دولية مع البنك الدولي بتمويل قيمته مليار دولار يعتمد على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.



