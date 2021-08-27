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نواف النجم يكشف تفاصيل شخصيته في كف ودفوف

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان الكويتي نواف النجم متابعيه، بالبوستر الرسمي لشخصيته في مسلسل كف ودفوف، والذي سيبدأ عرضه قريبا.

وشوق النجم جمهوره بموعد عرضه وأعلن عن بدء انطلاق حلقاته في بداية سبتمبر المقبل.

وأحداث العمل تدور حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها "سليمة" (الممثلة هدى حسين)، والثانية رجالية، لنشهد ما يدور بين الفرقتين من صراعات، ونعاين طبيعة العلاقات بين أفرادها، فيما يتطرق العمل إلى قضايا اجتماعية أخرى، بقالب جريء وجديد.

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