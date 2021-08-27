"قناة السويس": عبور 6 ملايين سيارة بأنفاق بورسعيد خلال 6 شهور

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تفقد سير العمل بأنفاق بورسعيد، للاطمئنان على تقديم خدمات العبور للمركبات المختلفة، لافتًا إلى أنها تعمل على مدار اليوم، وأن 6 ملايين سيارة عبرتها خلال الـ 6 أشهر الماضية، ما أدى إلى تقليل مدة الانتظار.





وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم افتتاح المركز الطبي ببور سعيد بعد تطويره ورفع كفاءته وتجديده بالكامل مع الحفاظ على طابعه المعماري حيث تم إضافة العناصر المعمارية للمبنى القديم لكامل واجهات المباني المستحدثة وذلك لاعتماد المركز ضمن منظومة التأمين الصحي.



