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رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف انخفاض أسعار الأسماك (فيديو)
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:10 ص
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كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل جولته التفقدية لأحواض استزراع الجمبري وأحواض استزراع الأسماك، ومباني الإعاشة للعاملين والصيادين بشركة قناة السويس.
وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حوض الترسيب ٢١" يشتمل على تطوير ٥٩٢ حوض سمكي مقسمة على ٧٤ شريحة بحيث تضم كل شريحة ٨ أحواض للاستزراع، والذي يشمل تدبيش المصارف ورؤوس الأحواض وإعادة ربط نظام التغذية والصرف وشبكات الكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير أول حوض في شهر يناير المقبل.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف انخفاض أسعار الأسماك بزيادة إنتاج المشروعات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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