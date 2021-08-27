Advertisements

عبدالغني هندي: مصر تحمل راية الاعتدال وتواجه الإرهاب نيابة عن كل العالم

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية يحمل العديد من الرسائل المهمة تؤكد على أن الدولة تعمل على خدمة العلوم الإسلامية على مدار التاريخ.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية تعي الدور الإقليمي المتميز الذي تقوم به عبر التاريخ من أجل خدمة الإسلام، لافتا أن الرسالة الثانية تشيرا إلى أن تفاصيل التي تتعلق بالدعوة محل اهتمام من القيادة السياسية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: مصر لا تخرج من ثوابتها ولكنها تعبر بوسطية فنحن ليسوا دعاة انحلال أو تشدد، مشيرا إلى أن مصر تحمل راية الدفاع عن الاعتدال وتواجه الإرهاب نيابة عن كل العالم.

الكلمات المفتاحية

محمد موسى عبدالغني هندي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 12 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عضو "الأعلى للشؤون الإسلامية": نريد أن يحل خطاب الأزهر بديلًا لخطابات الجماعات المتطرفة

"الأعلى للشؤون الإسلامية": خطة مشتركة بين الأوقاف والإسكان للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

'الشئون الإسلامية': الدولة أعادت 75% من أموال الوقف خلال الـ4 سنوات الماضية

"الأعلى للشؤون الإسلامية" يكشف حقيقة بيع الأوقاف لممتلكاتها

عضور "الأعلى للشئون الإسلامية": الرسول اعتمد على الشباب في نشر الإسلام

عبدالغني هندي: الرئيس السيسي أكد متابعته لملف تجديد الخطاب الديني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

07:08 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements