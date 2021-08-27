عبدالغني هندي: مصر تحمل راية الاعتدال وتواجه الإرهاب نيابة عن كل العالم

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية يحمل العديد من الرسائل المهمة تؤكد على أن الدولة تعمل على خدمة العلوم الإسلامية على مدار التاريخ.





وأضاف هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية تعي الدور الإقليمي المتميز الذي تقوم به عبر التاريخ من أجل خدمة الإسلام، لافتا أن الرسالة الثانية تشيرا إلى أن تفاصيل التي تتعلق بالدعوة محل اهتمام من القيادة السياسية.



