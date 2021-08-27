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"التموين" تكشف حقيقة حظر استيراد السكر من الخارج (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
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أكد كريم جمعة معاون وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار السكر، كما لا يوجد أي حظر بشأن استيراده، مشيرًا إلى أن السكر وصل إلى أدنى مستوياته العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ما دفع وزارتي التموين والصناعة بصدور قرار بتنظيم استيراد السكر لمدة 3 شهور فقط.

وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القرار صدر آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها.

وتابع معاون وزير التموين، أن المساحات المنزرعة من المساحات السكرية بلغت 640 ألف فدان بحصيلة إنتاج تبلغ مليون و750 طن سكر، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع وعمل غرف عمليات متابعة أي مخالفات أو أزمات.

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