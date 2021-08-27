تعرف على موعد مباراة الأهلي وأسوان في آخر جولات الدوري المصري









يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة أسوان مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الأهلي وأسوان في آخر جولات الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد أسوان ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لحساب آخر الجولات في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.





و تنقل مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



