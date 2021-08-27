بينهم "شاكوش وبيكا".. محام: بلاغ للنائب العام ضد 23 مطربًا

قال المحامي محمد ميزار الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مطربي المهرجانات داخل مصر، وكذلك منتجي هذا المحتوى بكافة وسائل الإنتاج ومروجيه عبر أي وسيلة تقنية مرئية أو مسموعة، إن هذا البلاغ هو امتداد لحملة برنامج "خط أحمر" القوية ضد الإسفاف الفني والتدني الأخلاقي.





وأضاف ميزار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الحملة تهدف لمواجهة المحتوى الهابط الذي تقدمه لما يعرف بأغاني المهرجانات، والبلاغ ليس مقصورا على حمو بيكا وحسن شاكوش وحنجرة وكسبرة فقط، إنما يمتد إلى 23 شخصا مما يطلقون على أنفسهم "مطربي المهرجانات"، ومروجي هذا النوع من المحتوى.





وتابع، أن البلاغ حمل الرقم 92410، وهناك إجراءات قوية جدا من مكتب النائب العام وتم تحويل البلاغ إلى محكمة استئناف الإسكندرية لفحص محتوى هذا البلاغ وتحويله للنيابة المختصة للتحقيق فيه.



