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"الصيادلة" تحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
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حذر الدكتور مصطفي داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت.

وأضاف "داوود" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية مجهولة المصدر فهناك عدة طرق لغش الدواء من خلال شراء العلبة بينما المنتج لا يخضع لإشراف أي جهة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

وتابع رئيس التجمع الصيدلي المصري، أن خطورة الاعتماد على الصيدلة الإلكترونية أن المريض يتناول الدواء دون الخضوع لإشراف طبي، مطالبًا بضرورة تقنين هذه الأمور لضبط السوق الدوائي.

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بوابة الفجر الفجر أدوية

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