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عضو "المصري للحق في الدواء": سوق بيع الأدوية الإلكترونية فشل بأمريكا
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:07 ص
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قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن سوق بيع الأدوية الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية لم ينجح رغم المحاولات العديدة لإنجاحه، بينما في كندا يعمل هذا السوق بشكل جيد جدا وانتقل منها إلى الإمارات ويعمل أيضا بشكل جيد.
وأضاف كريم كرم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن نجاح سوق الأدوية الإلكترونية في مصر يتوقف على وعي المواطنين، يعني معرفة كيفية طلب الأدوية وطريقة فحصها وغير ذلك، وبالتالي يجب بناء وعي وثقافة المواطن أولا لإنجاح هذه السوق.
وتابع، إن الخصومات التي تمنحها بعض التطبيقات الإلكترونية لبيع الدواء أونلاين مخالفة للقانون، وذلك لأن الدواء قد يأتي من مكان غير مرخص ولا يعرف مصدره، وخطورة هذه الأدوية تكمن في عدم معرفة أصله، كما أنه قد يكون مخزنا بطريقة ليست سليمة أو منتهي الصلاحية أو ناتج من إعادة تصنيع، وغير ذلك.
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