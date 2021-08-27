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تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:16 ص
محمد نادر
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أجريت قرعة الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 / 2022 ، في مدينة اسطنبول التركية، والتي أسفرت عن إقامة الدور الأول في الفترة من 14 سبتمبر المقبل وحتى 8 من ديسمبر المقبل طبقا للجدول التالي:
الجولة الأولى : 14 و15 سبتمبر.
الجولة الثانية : 28 و29 سبتمبر.
الجولة الثالثة : 19 و20 أكتوبر.
الجولة الرابعة : الثاني والثالث من نوفمبر.
الجولة الخامسة : 23 و24 نوفمبر.
الجولة السادسة : السابع والثامن من ديسمبر.
وجاءت مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:
المجموعة الأولى : مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزج الألماني- كلوب بروج البلجيكي.
المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي.
المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي.
المجموعة الرابعة : انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.
المجموعة الخامسة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني.
المجموعة السادسة : فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانج بويز السويسري.
المجموعة السابعة : ليل الفرنسي- أشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورج النمساوي- فولفسبورج الألماني.
المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- مالمو السويدي.
ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرج في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2021 .
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