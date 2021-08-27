تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا













أجريت قرعة الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 / 2022 ، في مدينة اسطنبول التركية، والتي أسفرت عن إقامة الدور الأول في الفترة من 14 سبتمبر المقبل وحتى 8 من ديسمبر المقبل طبقا للجدول التالي:





الجولة الأولى : 14 و15 سبتمبر.





الجولة الثانية : 28 و29 سبتمبر.





الجولة الثالثة : 19 و20 أكتوبر.





الجولة الرابعة : الثاني والثالث من نوفمبر.





الجولة الخامسة : 23 و24 نوفمبر.





الجولة السادسة : السابع والثامن من ديسمبر.





وجاءت مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:





المجموعة الأولى : مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزج الألماني- كلوب بروج البلجيكي.





المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي.





المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي.





المجموعة الرابعة : انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.





المجموعة الخامسة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني.





المجموعة السادسة : فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانج بويز السويسري.





المجموعة السابعة : ليل الفرنسي- أشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورج النمساوي- فولفسبورج الألماني.





المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- مالمو السويدي.



