Advertisements

تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements



أجريت قرعة الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 / 2022 ، في مدينة اسطنبول التركية، والتي أسفرت عن إقامة الدور الأول في الفترة من 14 سبتمبر المقبل وحتى 8 من ديسمبر المقبل طبقا للجدول التالي:

الجولة الأولى : 14 و15 سبتمبر.

الجولة الثانية : 28 و29 سبتمبر.

الجولة الثالثة : 19 و20 أكتوبر.

الجولة الرابعة : الثاني والثالث من نوفمبر.

الجولة الخامسة : 23 و24 نوفمبر.

الجولة السادسة : السابع والثامن من ديسمبر.

وجاءت مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

المجموعة الأولى : مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزج الألماني- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي.

المجموعة الرابعة : انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.

المجموعة الخامسة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني.

المجموعة السادسة : فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانج بويز السويسري.

المجموعة السابعة : ليل الفرنسي- أشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورج النمساوي- فولفسبورج الألماني.

المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- مالمو السويدي.

ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرج في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2021 .

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يوم

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements