الجولة الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري





يواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي، اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، على ملعب استاد الشرطة، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وحسم الزمالك لقب الدوري بعد صراع شرس مع غريمه الازلي الأهلي، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، على أن يتسلم درع البطولة في نهاية مواجهته أمام فريق البنك الأهلي.





ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النادي الأهلي، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.





ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.



