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تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستضيف ملعب " أوغيست دولون" مباراة باريس سان جيرمان ضيفاً مع نظيره ستاد ريمس في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر اغسطس الجاري في إطار مباريات الجولة ال4 من الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس صدراة ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 3 جولات محقق العلامة الكاملة بالفوز على تورا في أولى جولات الدوري، ثم تبعها بفوز عريض برباعية ضد ستراسبورغ خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب بارك دي برانس، وحقق الفوز في الجولة السابقة على حساب بريست برباعية على ملعب فرانسيس جنيه بلى.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الفرنسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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