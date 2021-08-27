بعدما أشعلت الأجواء بردها على سؤال معتصم النهار.. لطيفة تهنيء نجوى كرم بساحر القلوب





أثارت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، حالة من الجدل بعدما طرحت أغنيتها الجديدة المصورة "ساحر قلوب"، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، توزيع داني حلو، تسجيل استديو داني حلو وماسترينغ موريس طويلة.



الأغنية المصورة من إخراج هاس غدار الذي سبق ووقع كليب "مغرومة 2"، الأغنية التي اطلقتها نجوى أواخر يوليو الفائت، والتي شهدت ظهوراً خاصاً للممثل السوري في نهاية العمل متوجهًا الى نجوى بالقول “فينا نسألك سؤال”؟” لترد نجوى على هذا السؤال في بداية كليب "ساحر قلوب" بالقول: "أكيد مغرومة".



وفور طرحها، حرصت لطيفة على تهنئة نجوى بالنجاح الجديد وردت عليها قائلة: ‏المحبّة فايضة فيكي وبتعبّري عنها بكل تواضع كلنا منحبّك.



وكان هاشتاج "نجوى فينا نسألك سؤال" قد تصدر قوائم الرائج "الترند" على مواقع التواصل الإجتماعي الذي أطلقته نجوى والشركة المنتجة للترويج للعمل الجديد.

