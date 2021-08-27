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تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد الزمالك لخوض أخر مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، والتي ستكون أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، على ملعب استاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 34 من البطولة.

ويقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمود علاء 

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد

خط الوسط الهجومي: أيمن حفني، أحمد سيد زيزو، شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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