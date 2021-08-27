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تشكيل مصر المنتظر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مباراتي أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقام المباراة الأولي بين مصر وانجولا يوم 1 سبتمبر القادم فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس على ستاد الدفاع الجوي.

بينما يتوجه منتخب مصر لمواجهة الجابون على ملعبها يوم 5 سبتمبر فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، مصطفى محمد، رمضان صبحي

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