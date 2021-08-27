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تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينزل حامل لقب الدوري الإيطالي النسخه الماضية فريق انتر ميلان ضيفاً على هيلاس فيرونا، في ثاني جولات "الكالتشيو الإيطالي" في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الجمعة الموافق 27 من أغسطس الجاري على ملعب مارك انتونيو بينتجودي.

واستهل "النيراتزورى" مشواره في الموسم الجديد للدوري، بفوز عريض برباعية على جنوى خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب" سان سيرو".

في المقابل لم تكن بداية جنوى على ما يرام حيث بدأ موسمه الجديد بخسارة أمام ساسوولو بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب مارك انتونيو بينتجودي.

واسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن وقوع الإنتر في المجموعة الرابعة رفقة كل من  ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.

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