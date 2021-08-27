تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز





تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يوم السبت 28 أغسطس 2021 على استاد الاتحاد معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدهما من مبارتين، حيث خسر من توتنهام في الجولة الأولى وفاز على نوريتش سيتي في الجولة الثانية و يسعى المان سيتي بقيادة الفيلسوف جوارديولا للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين يحتل آرسنال المركز التاسع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بلا رصيد من النقاط، حيث لعب مبارتين خسرهما على يد كلا من تشيلسي وبرينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي ويطمح المدفعجية للفوز بالمباراة والمنافسة على لقب البريميرليج و إسعاد جماهيرهم.



