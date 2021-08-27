حفل رامي صبري في الساحل الشمالي يرفع شعار "كامل العدد" (صور)



أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي وتحديدا بورتو جولف وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" حيث سطر رامي تاريخا جديدا لنفسه بالعدد الضخم الذي تواجد بالحفل.



ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في بورتو جولف وقام بتنظيمه المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة طارق صبري ومهندس الصوت جورج سعيد وتأمين تاج للحراسات، وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن علي مشاركة رامي في إحدى أغانيه علي المسرح، وقبل ختام الحفل قدم رامي الفنان محمد شاهين والفنانة شيرين يحيي علي المسرح وشاركوه الغناء وسط استحسان كبير من كل الحضور.



وفي سياق اخر يعكف المنتج وليد منصور علي التحضير لمفاجأة مع النجم رامي صبري سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة وتحديدا الشهر المقبل، كما يحيي رامي حفلا آخر مع وليد يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل في الإسكندرية.



وطرح رامي صبري مؤخرا اغنية "بيحرك في المشاعر" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.