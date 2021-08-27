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اليوم.. رامي جمال يحيي حفلاً غنائياً في جدة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد المطرب رامي جمال اليوم لإحياء حفله الأول في جدة، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يفضلها جمهوره ومنها أغاني ألبومه الجديد "ولسة"، ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل.

كما طرح رامى جمال، مؤخراً أغنية "قلة الإحساس"، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها، بالإضافة إلى تصدرها تريند "يوتيوب"، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

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