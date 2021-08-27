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هكذا هنأ أوس أوس صديقه محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ" أوس أوس "صديقه الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد أسامة عبر استوري حساب بإنستجرام صورة له مع محمد عبد الرحمن وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا احلى وأغلى توتي ".


وكان قد أعرب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي تعرض حاليا في الساحل الشمالي.

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