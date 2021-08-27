بتمارين شاقة.. محمد لطفي يستعرض لياقته البدنية

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وظهر محمد لطفي، وهو يمارس رياضة الملاكمة، وعلق قائلا " ‬‏تمرين الشادو باالدامبز. من كيلو لثلاثه يخلي ايدين الملاكم أسرع ثلاث أضعاف وهي ايديه فارغة".







يذكر أن اخر اعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

