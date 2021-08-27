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بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تروج لمسلسلها الجديد إجازة مفتوحة"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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روجت الفنانة لقاء الخميسي، لمسلسلها الجديد "أجازة جديدة" مع الفنان شريف منير، والمقرر إذاعته على شاشة ON TV قريبا.

ونشرت لقاء الخميسي تريلر مسلسل أجازة مفتوحة على على حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيه عدد من المشاهد الكوميدية التي تتعرض لها أسرة شريف منير.

ويشارك في بطولة أجازة مفتوحة مع لقاء الخميسي وشريف منير كل من الفنانة سميحة أيوب، مريم قورة، دنيا ماهر، مرام مكرم، كريم أبو زيد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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